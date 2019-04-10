، سفارة أستراليا بالرياض تُكَرّم المبتعثين الخريجين.. والسفير: نفخر بهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: يأتي تدعيمًا لمبدأ الصداقة بين البلدين ونتطلع للعمل معهم

نظمت السفارة الأسترالية بالرياض، مساء أمس الثلاثاء، حفل استقبال يتم من خلاله تكريم بعض الخريجين السعوديين من الجامعات الأسترالية تحت اسم "صداقة"، في مقر المركز الثقافي بساحة الكندي في حي السفارات بالرياض وبحضور السفير الأسترالي لدى المملكة رضوان جودت.

وحضر الحفل، الدكتور هشام خداوردي الملحق الثقافي السعودي في دولة أستراليا، وعدد من الشخصيات البارزة وعدد من المبتعثين والمبتعثات الخريجين من دولة أستراليا.

وتم تكريم عدد من المبتعثين من قِبَل السفارة الأسترالية، وهم: الدكتوره علا الزهراني، الدكتورة حنين بنجر، الدكتور بتول الباز، ومنال السلوم، أحمد المسعري، الدكتور مازن السماعيل، الدكتور صالح الزهراني، المهندس هشام العماسي، الدكتور نايف الثبيتي، محمد القصير.

وعقب تكريمها، تحدثت المبتعثة الخريجة منال السلوم، على مسرح الحفل قائلة: إنها وزملاءها المبتعثين فخورون بمنجزاتهم العلمية والمعرفية.

وأوضحت أن الابتعاث نافذة مهمة للمملكة، وأكدت أن الحفل السنوي الذي تقيمه السفارة الأسترالية للخريجين يمثل دعمًا للعلاقات بين المملكة وأستراليا، ويعود بالنفع على البلدين.

وقدمت شكرها لحكومة المملكة العربية السعودية على إتاحة الفرصة لها ولزملائها بالدراسة في الخارج.

وتحدّث السفير الأسترالي باللغة العربية قائلًا: تعتز أستراليا باستضافة الآلاف من الطلاب السعوديين، ونتطلع إلى العمل معهم لبناء جسور التفاهم مع شعب أستراليا.

وقال السفير الأسترالي لـ"الخليج 365" إنهم يقيمون حفلًا سنويًّا للمبتعثين الخريجين من أستراليا تدعيمًا لمبدأ الصداقة بين البلدين.

وأضاف: تعتبر الفعالية من أفضل الفعاليات التي تنظمها السفارة، ونفخر برؤية المبتعثين والمبتعثات يعودون إلى المملكه ناقلين خبراتهم العلمية والمعرفية التي تلقوها بالمؤسسات التعليمية الأسترالية.