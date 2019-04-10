، خادم الحرمين يتسلم رسالة من ملك المغرب ،

محمد بن مسعود - الدمام - سلمها له وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

تسلّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، رسالة من الملك محمد السادس؛ ملك المملكة المغربية.

قام بتسليم الرسالة إلى خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية ناصر بوريطة؛ خلال استقبال الملك المفدى له، اليوم، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - تحيات وتقدير جلالة ملك المغرب، فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره له.

حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير مملكة المغرب لدى المملكة الدكتور مصطفى المنصوري.