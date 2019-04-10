محكمة مصرية تفصل في قضية برنامج زد رصيدك التابع لقناة بداية

قضت محكمة مصرية، بإيقاف بث برنامج ” زد رصيدك ” على إحدى القنوات المصرية؛ نظراً لان البرنامج مملوك لقناة ” بداية ” . وقال مالك القناة ” عبدالعزيز العريفي ” ، عبر حسابه في ” تويتر ” : ” بحمد الله صدر أمر قضائي من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بوقف بث ونشر برنامج ” زد رصيدك ” على قناة ” الميدان “؛ وذلك لأنه مملوك لقناة ” بداية “.. ونحن بانتظار تنفيذ الحكم ” .

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