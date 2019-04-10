ألوان السيارات المطلوبة للسعوديات خالفت التوقعات.. وهذه أبرز 5 مواصفات مرغوبة لديهن

كشف عاملون في قطاع السيارات، أن مبيعات السيارات ارتفعت بنسبة 4% بعد السماح للمرأة بالقيادة في المملكة، مشيرين إلى أن المرأة خالفت التوقعات فيما يختص بلون السيارة المطلوبة، حيث أن اللونين الأبيض والفضي هما الأكثر طلبا بالنسبة للسيدات.

وأوضح العاملون في قطاع السيارات، وفقا لـ”الوطن”، أن التوقعات كانت تشير إلى أن الألوان المميزة مثل الوردي والبنفسجي هي التي ستكون الأكثر اختيارا لدى النساء، إلا أن اختيار مثل هذه الألوان اقتصر على السيارات الرياضية والفاخرة.

وأشاروا إلى أن بعض الوكالات وضعت توقعات معينة للسيارات المطلوبة للنساء، إلا أن طلبات المرأة للسيارة كانت متنوعة كتنوع طلبات الرجل وذلك بحسب الحاجة لاستخدام السيارة، وأن أبرز 5 مواصفات في السيارة المطلوبة للسيدات هي: وجود حساسات وهي الأكثر طلبا، وأنظمة السلامة والأمان، ووجود كاميرا خلفية، بالإضافة لمستوى استهلاك الوقود، ومدى توفر قطع الغيار.

فيما أكد عاملون ومسؤولو تسويق في قطاع السيارات، أن هناك نمواً تدريجياً في مبيعات السيارات بعد القرار، مضيفين أن طول الإجراءات الائتمانية يقف عائقا أمام تملك السيدات للسيارات.