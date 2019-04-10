بعد محاصرة الكلاب الضالة لها.. والد ريتال يروي مشهدا مؤلما لابنته ويُصعّد الأزمة.. وتعليم صبيا تتدخل...

روى والد الطالبة ريتال جعفري، التي تدرس في الصف الثاني ابتدائي بمدرسة السبخة الابتدائية بمنطقة جازان، مشهدا مؤلما وجد ابنته عليه بعد خروجها من المدرسة، قائلا: “وجدتها في حالة يرثى لها والكلاب الضالة تحاصرها من كل ناحية”.

وفي تفاصيل الواقعة، قال محسن جعفري، ولي أمر الطالبة، بحسب «عكاظ»، إنه انتظر عودة ابنته من المدرسة في الموعد المحدد لمغادرتها، إلا أنها تأخرت ليتصل بحارس المدرسة وسؤاله عن السائق وابنته، فأجابه بأنها غادرت مع السائق الخاص بها.

وأضاف: اتصلت على حارس المدرسة الذي أكد لي أن المدرسة خالية تماما وأبوابها مغلقة، فاتصلت على السائق لأستفسر عن طفلتي فقال إنها لم تصعد للسيارة مع زميلاتها، وعلى الفور بدأت مرحلة البحث عنها في شوارع القرية ولم أجدها، وعدت للمدرسة ولا أثر لها.

وتابع: بالبحث مرة أخرى في القرية بمعاونة أشخاص آخرين وجدناها على بعد 500 متر من المدرسة تحت أشعة الشمس الحارقة تبكي في حالة يرثى لها من التعب والإجهاد والخوف والفزع دون مستلزماتها المدرسية، بعد أن حاصرتها الكلاب الضالة، والآن تمر بحالة نفسية سيئة.

وأكد والد الطالبة، أنه تقدم بشكوى للجهات الرسمية، يشكو خلالها تعرض ابنته للإهمال، ما جعلها عرضة لحصار مطبق من قبل الكلاب الضالة، ودخولها في حالة يرثى لها .

من جهته، أوضح المتحدث باسم تعليم صبيا، إبراهيم الحازمي، أنه تم تشكيل لجنة عاجلة للوقوف على جميع التفاصيل الخاصة بهذا الأمر، وستباشر اللجنة أعمالها صباح اليوم الأربعاء، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.