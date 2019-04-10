حساب المواطن يعلن إيداع الدفعة الـ17 للمستفيدين من البرنامج ‎

أعلن برنامج “حساب المواطن”، قبل قليل، أنه بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل الجاري، للمستفيدين من البرنامج، مشيراً إلى أنها تعتبر الدفعة الـ17 من الدعم.

وأوضح البرنامج أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء.

يذكر أن البرنامج كان قد أعلن في العاشر من شهر مارس الماضي، إيداع الدعم المخصص للدفعة الـ16 للمستفيدين المكتملة طلباتهم، بمبالغ تجاوزت 2.5 مليار ريال لنحو 12.5 مليون مستفيد وتابع.