سمية الخشاب تطلع «عاجل» على خفايا رحلتها وتكريمها بالسعودية

أوضحت الفنانة المصرية سمية الخشاب أن مشاركتها في عدد من الاحتفالات والفعاليات داخل المملكة، خلال الأيام الماضية، تمَّت بدعوة من جمعية الموزعين والمنتجين السعوديين، التي تعمل تحت مظلة وزارة الإعلام.

وعبَّرت الخشاب في تصريح خاص لـ«عاجل» عن دهشتها ممن وصفتهم بالراغبين في تشويه التكريم الذي حصلت عليه. وقالت، أنها سعيدة بالتكريم الذي حصلت عليه من قِبل وزارة الإعلام وملتقى المرأة السعودية. مؤكدة أنه «كان تكريمًا خاصًا ولا علاقة له بالسعوديات المكرَّمات؛ حيث إن الدعوة كانت للمشاركة في الغناء».

وفي وقت سابق، ردَّت اللجنة الفنية بملتقى المرأة السعودية على انتقادات وُجِّهت إليها بسبب تكريمها الخشاب، ببيان ذكرت فيه أن جمعية مصرية هي من طلبت دعوة الخشاب باعتبارها رئيسة اللجنة الثقافية والفنية بها إلى المملكة.

غير أن مقربين من الخشاب كشفوا لـ«عاجل» أن حصولها على الرئاسة الشرفية لهذه اللجنة تم خلال تكريم آخر أقامته الجمعية المذكورة للخشاب خلال تواجدها بالرياض، وليس قبل ذلك.

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وتسبب إهداء جمعية المنتجين والموزعين الخشاب مجسَّمًا لخاتم النبي الكريم، في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي رأت الفنانة المصرية أنه غير مفهوم؛ لأن ما حصلت عليه هو مجسَّم مقلَّد وليس من أثر الرسول الكريم.

وتابعت: «دُعيت للغناء وسعدت كثيرًا بذلك خاصة أنني أول فنانة مصرية يتم تكريمها في السعودية».

وخلال وجودها بالمملكة حصلت الخشاب على ثلاثة تكريمات؛ أولها من ملتقى المرأة السعودية، الذي أهداها درعًا تذكاريًا، ثم من جمعية الموزعين والمنتجين، التي قدَّمت لها مجسمًا بشكل خاتم النبي كتذكار.

أما التكريم الثالث فهو من جمعية «مصريون في حب الخليج»، التي منحتها الرئاسة الشرفية للجنة الثقافية داخلها.