مجلس الشورى يطالب وزارة الخارجية بـ«تعديل الرواتب والبدلات»

طالب مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، وزارة الخارجية بتضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات أداء؛ لإنجاز أهدافها المبيّنة في استراتيجيتها ومبادراتها المتضمنة في برنامج التحوّل، وسرعة بلورة تنظيم إداري وهيكل تنظيمي محدّث ينسجم مع طبيعة نشاطها، ويعكس منطلقات السياسة الخارجية للمملكة، والعمل مع وزارتي المالية والخدمة المدنية على تعديل سلم الرواتب والبدلات للوظائف الدبلوماسية والإدارية والمستخدمين في بعثاتها بما يحقق متطلبات العمل في الخارج ويليق بتمثيل المملكة.

كما دعا المجلس، وزارة الخارجية لدراسة إنشاء هيئة مستقلة للإعلام الخارجي ترتبط بمجلس الشؤون السياسية والأمنية تتولى جميع مهام الإعلام الخارجي، وكذا وضع خطة عمل متكاملة لتوظيف السعوديين والسعوديات في المنظمات الإقليمية والدولية وترشيحهم للمواقع القيادية في هذه المنظمات بما يتناسب مع حجم دعم المملكة لها، والاستفادة من إمكانات وقدرات مؤسسات المجتمع المدني السعودية ودعم مشاركاتها في اجتماعات الأمم المتحدة وحصولها على الصفة الاستشارية وتيسير انضمام الكفاءات السعودية إلى عضوية اللجان المتخصصة في المنظمة.

وعقد مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، جلسته العادية الـ35، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية ووزارة البيئة والتنمية المستدامة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال الحياة الفطرية.

وطالب المجلس صندوق التنمية الزراعية بأن تتضمن تقاريره المقبلة مؤشرات الأداء لمخرجات برنامج التحول الاستراتيجي للصندوق، وتمكينه من تحصيل القروض الزراعية المتعثرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتفعيل الأمر السامي الصادر بتاريخ هـ1438/8/3.

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كما دعا المجلس، صندوق التنمية الزراعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإعداد خطة متكاملة لتعريف المستهدفين بالمنتجات التمويلية الجديدة وفق جدول زمني وأهداف محددة تضمن تحقيق مستهدفات التحول الاستراتيجي للصندوق.

في سياق آخر، عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفرنسية برئاسة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود بمقر المجلس بالرياض، اجتماعًا مع عضو مجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور أوليفي كاديك، الذي يزور المملكة حاليًّا.

وفي بداية الاجتماع، رحَّب الأمير خالد بالسيناتور، مشيدًا بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكدًا أهمية التعاون بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ الفرنسي من خلال تبادل الزيارات الثنائية بين أعضاء لجنتي الصداقة البرلمانية في المجلسين.

من جهته، أعرب السيناتور أوليفي كاديك عن سعادته بهذه الزيارة لمجلس الشورى والاجتماع مع أعضاء لجنة الصداقة السعودية الفرنسية، مشدِّدًا على أهمية تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا. كما جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.