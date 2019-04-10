«صحة الرياض» توضِّح أسباب حدوث اكتئاب ما بعد الولادة

حدّدت وزارة الصحة، ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الأسباب التي تؤدّي إلى حدوث اكتئاب ما بعد الولادة.

ونشر الحساب الرسمي لــ«صحة الرياض» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، إنفوجراف جاء فيه أنّ هذا النوع من الاكتئاب يحدث نتيجة عدة عوامل جسدية أو نفسية، تشمل تغيرات في الهرمونات الأنثوية، وتغيرات في هرمونات الغدة الدرقية، وقِلّة النوم والضغوط النفسية.

وتتمثل عوامل الخطورة للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، في التاريخ المرضي للإصابة بالأمراض النفسية، والتاريخ العائلي للإصابة بهذه الأمراض، وقلة الدعم المعنوي من العائلة والأصدقاء، ومواجهة مشكلات مع الحمل السابق.

في سياق آخر، نفّذت «صحة الرياض»، ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بمستشفى عفيف العام، فرضية برنامج «كود يلو» للوقوف على جاهزية واستعدادات أقسام الطوارئ بالمستشفى لاستقبال الكوارث والحوادث الجماعية.

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واشتملت الفرضية، بحسب بيانٍ للمديرية اطلعت عليه «عاجل»، على استقبال ثماني حالات تنوَّعت إصابتها من متوسطة إلى حرجة.

وصرَّح مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الرياض فايع بن ناصر المحياني بأنّ هذا البرنامج يهدف إلى تقييم جاهزية الأطباء والطاقم الفني والإداري للتعامل مع حالات الكوارث التي يتم فيها استقبال أعداد كبيرة من المصابين في وقت واحد، موضحًا أنّ البرنامج يتطلب التنسيق بين جميع التخصصات وعلاج الحالات بأسرع وقت والتنسيق مع الخدمات الطبية المساندة لتقليل المضاعفات.

وأضاف: «هذه التجارب تعمل بشكل دوري لتقييم جاهزية المنشآت الصحية للتعامل مع الكوارث، وهي مهمة؛ لِمَا تحقّقه من فوائد كبيرة سواء للمستشفى أو للجهات التي تُطبّق هذه التجربة؛ حيث تكتسب الخبرة والقدرة على التعامل الأمثل مع الحالات الطارئة كالكوارث وما شابهها، والتي تستوجب التدخل السريع بكفاءة عالية بما يحقّق الهدف في حفظ الأرواح والممتلكات».

وأعرب المحياني عن شكره لإدارة مستشفى عفيف لنجاح الفرضية، مشيدًا بالجهود التي بذلتها الأقسام ذات العلاقة والأقسام المشاركة وكفاءة الطاقم الطبي والجهات المشاركة معه والتي أسهمت بشكل كبير في نجاح التجربة.