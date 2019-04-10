«مدني بريدة» ينقذ عاملًا احتُجز بخلاط خرسانة

يعاني من إصابات متوسطة
استطاعت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة في منطقة القصيم، إخراج عامل احتُجز بخلاط خرسانة جاهزةً شرق مدينة بريدة.
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالقصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، في تصريحات صحفية، إنَّ مركز التحكم والتوجيه بمدني بريدة تلقَّى بلاغًا عن الحادث في الساعة 10:44 من صباح هذا اليوم، موضحًا أنّ فرق الإنقاذ تعاملت مع البلاغ على الفور واستطاعت إخراج العامل، مشيرًا إلى أنّه يعاني من إصابات متوسطة.
وشدّد «المتحدث» على أهمية مراعاة وسائل السلامة الشخصية عند التعامل مع الآليات والمعدات التي ينتج عنها مخاطر متوقعة.
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