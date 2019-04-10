«أمن الطرق» تحذّر قائدي المركبات من «غبار نجران»

حذّرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأربعاء، من انتشار غبار كثيف على كل مناطق نجران، داعيةً قائدي المركبات لتوخي الحذر.

وقال الحساب الرسمي لـ«أمن الطرق» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة نجران: يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرًا للغبار الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة والذي يحدّ من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تنبيهًا بشأن حالة الطقس في منطقة نجران (شرورة، حبونا، ثار، يدمة، بدر الجنوب، خباش والأجزاء المجاورة)، أنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وكانت هيئة الأرصاد أصدرت تقريرًا مفصلًا عن طقس اليوم الأربعاء، توقعت فيه استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، على عدة مناطق.

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وذكرت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أنّ مناطق «المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية»، وكذلك «مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية من تلك المناطق»، ستشهد استمرارًا لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كيلو مترًا / ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كيلو مترًا / ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

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