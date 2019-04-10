«الأرصاد» تصدر 5 تنبيهات حول الأمطار والرياح ومدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، عدة تنبيهات بشأن حالة الطقس في المملكة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وتشهد منطقة عسير هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تكون مثيرة للأتربة والغبار، وذلك من الساعة الـ12 من ظهر اليوم حتى الثامنة من مساء اليوم، وتحديدًا في (أبها، خميس مشيط، محايل، النماص، رجال ألمع تمتد إلى بيشة والأجزاء المجاورة).

في منطقة الباحة يسود نشاطٌ في الرياح السطحية ما يؤدّي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية مع فرصة لهطول أمطار رعدية، في (الباحة، بلجرشي، العقيق، المخواة، المندق، قلوة والأجزاء المجاورة)، وبدأت هذه الحالة في الساعة السابعة صباحًا وتنتهي في الثامنة مساءً.

كما نبّهت الأرصاد إلى هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية تكون مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية (الأحساء، الدمام، الظهران، الخبر والأجزاء المجاورة)، وبدأ ذلك في السادسة والنصف صباحًا حتى الرابعة من عصر اليوم.

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وشهدت منطقة (مكة المكرمة مكة، جدة، بحرة، الجموم، الكامل والأجزاء المجاورة) مع حلول السادسة والربع من صباح اليوم نشاطًا في الرياح السطحية مثيرةً للأتربة والغبار ما يحدّ من الرؤية الأفقية، ويستمر ذلك حتى الـ12.15 من ظهر اليوم.

ونبّهت هيئة الأرصاد إلى استمرار هطول أمطار رعدية (متوسطة إلى غزيرة)، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية في (الرياض، وادي الدواسر، الأفلاج، السليل، الخرج، الدوادمي والأجزاء المجاورة) وذلك حتى التاسعة والنصف صباحًا.

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا مفصلًا عن طقس اليوم الأربعاء، توقعت فيه استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، على عدة مناطق.

وذكرت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أنّ مناطق «المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية»، وكذلك «مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية من تلك المناطق»، ستشهد استمرارًا لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.