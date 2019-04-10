السعودية اليوم / " تأصيل العقيدة حماية من الانحرافات الفكرية " محاضرة بطبرجل



القريات 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 ابريل 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف غداً محاضرة بعنوان " تأصيل العقيدة حماية من الانحرافات الفكرية "، يلقيها الدكتور عبدالعزيز بن ريس الريس, وذلك بجامع الإيمان بمحافظة طبرجل.

وتاتي هذه المحاضرة ضمن نشاطات الفرع لهذا العام لتعليم الناس بأمور دينهم ودنياهم .

// انتهى //

12:57ت م

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