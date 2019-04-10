السعودية اليوم / الأرصاد : استمرار هطول الأمطار على أجزاء من منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 إبريل 2019 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعد مشيئة الله اليوم، تنبيهاً من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تصحب بنشاط في الرياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، تشمل المدينة المنورة، ينبع، العيص، بدر، الرايس, اليتمه, الحناكية, والأجزاء المجاورة للمدينة المنورة.

وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم.

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12:55ت م

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