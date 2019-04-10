السعودية اليوم / أمير نجران بالنيابة يلتقي رئيس النادي الأدبي بالمنطقة



نجران 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 إبريل 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران بالنيابة, في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس النادي الأدبي بالمنطقة سعيد بن علي آل مرضمه.

واطلع سموه على المراحل النهائية لافتتاح مقر النادي الأدبي بالمنطقة، كما تسلم تقريراً عن برنامج "قالوا في حب الوطن"، الذي اشتمل على عبارات وكلمات عن حب الوطن، كتبها عدداً من المثقفين والمثقفات في مختلف مناطق المملكة، إضافةً إلى تسلّم سموه كتاباً خاصاً عن منطقة نجران باللغتين العربية والإنجليزية من تأليف الدكتور حسين بن عائض آل حمد.

وأشاد سموّ الأمير تركي بن هذلول بالجهود التي يقوم بها النادي الأدبي بالمنطقة وما يقدمه من خدمات وفعاليات ثقافية منوعة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع.

// انتهى //

12:55ت م

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