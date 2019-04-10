السعودية اليوم / انطلاق أعمال مؤتمر مستقبل الإعلام الرياضي العربي في بيروت



بيروت 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 ابريل 2019 م واس

انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، أعمال مؤتمر "مستقبل الإعلام الرياضي العربي.. في ضوء ثورة الإعلام الرقمي"، الذي تنظّمه وزارة الشباب والرياضة اللبنانية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ويستمر يومين، وبمشاركة أكثر من 40 مشتركًا من رؤساء اتحادات رياضية وإعلاميين لبنانيين وعرب.

وتم على هامش الأعمال، تنظيم ندوات حوارية مغلقة، يحاضر فيها خبراء وأصحاب شركات، ويختتم بإصدار توصيات.

// انتهى //

12:30ت م

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