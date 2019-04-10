السعودية اليوم / 49 مشروع تخرج لطلاب كلية الحاسب بجامعة القصيم



بريدة 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 إبريل 2019 م واس

افتتح معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود أمس ، معرض مشاريع التخرج لطلاب وطالبات كلية الحاسب ، وذلك في مقر الكلية بالمدينة الجامعية في المليداء.

وتجول الدكتور الداود في أرجاء المعرض المتضمن 49 مشروع تخرج ، قدمها 90 خريجاً وخريجيه ، معرباً معاليه عن فخره بما وصل إليه الخريجون من مستوى أكاديمي ، مقدراً لعميد الكلية وأعضاء هيئتها التدريسية جهودهم العلمية والتدريبية لتأهيل الطلاب .

وخلال الفعالية كرم مدير جامعة القصيم الطلاب الفائزون في مشاريع التخرج المتميزة .

من جانبه بين عميد كلية الحاسب الدكتور عبدالله بن محمد الناجم ،أن الكلية تهدف إلى دعم المحتوى المحلي الرقمي تعليميًا لتخريج طلاب مؤهلين في تخصصات تقنية دقيقة تسهم في سد احتياج سوق العمل ودعم التحول الرقمي في كل مناحي الحياة

من جهة أخرى شهد معالي مدير الجامعة مراسم توقيع عقد شراكة إستراتيجية بين كلية الحاسب وعمادة تقنية المعلومات بالجامعة، بهدف تأهيل كوادر مدربة في التخصصات الفرعية للحاسب عن طريق مسارات تدريبية احترافية عالية، بالإضافة إلى الإسهام في تجهيز وتطوير المعامل التخصصية.

// انتهى //

12:19ت م

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