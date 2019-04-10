السعودية اليوم / جامعة جازان: تصنيف "الدبلوم العالي للوقاية من المخدرات" يضاف لسلسلة النجاحات العملية



جيزان 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 أبريل 2019 م واس

وافقت وزارة الخدمة المدنية على تصنيف الدبلوم العالي في "الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية"، الذي تقدمه عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة جازان.

ووفقاً لعميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور أحمد بن موسى حنتول، فإن الموافقة جاءت بناء على ما تم رفعه من قبل الجامعة بخصوص الحصول على تصنيف الوزارة لهذا الدبلوم وعلى ما يحتويه من مهارات وقدرات وصدرت الموافقة على تصنيف هذا البرنامج في سوق العمل، معتبراً أن هذا النجاح يضاف لسلسلة من النجاحات العلمية والأكاديمية التي تحققها الجامعة في مختلف المجالات.

وأوضح أن برنامج دبلوم "الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية"، يقبل الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات؛ علم الاجتماع، وخدمة اجتماعية، وعلم النفس، ويمنح درجة الدبلوم العالي التي تمنح الحاصل عليه على درجة إضافية في مرتبة التعيين وفق الشروط المحددة والتي من أهمها أن تكون طبيعة العمل الذي يشغلها في مجال التخصص.

// انتهى //

12:16ت م

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