السعودية اليوم / هيئة السياحة تنظم غدا ورشة عن تطوير دور الإيواء في عسير



أبها 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 إبريل 2019 م واس

تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير، غدا ورشة عمل عن " تطوير دور الإيواء بمنطقة عسير " وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية في أبها .

وأبان مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة ، أن الورشة ستناقش جملة من المحاور تتقاسمها الجهات المعنية وهي : الإمارة والأمانة والشرطة والدفاع المدني وفرع وزارة العمل التنمية الاجتماعية والغرفة التجارية الصناعية، وذلك في إطار جهود " هيئة السياحة " لإشراك القطاعات ذات العلاقة لتطوير القطاع السياحي .

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12:01ت م

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