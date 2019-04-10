السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية يختتم دورة "التخطيط الاستراتيجي "



عرعر 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 إبريل 2019 م واس

اختتمت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بقسم التخطيط والتطوير، أمس، دورة تدريبية بعنوان "التخطيط الاستراتيجي " للمشرفات التربويات قدمتها المدربة عطاف لاحق العنزي ،في مركز التدريب التربوي بعرعر .

وتناول البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة يومين, إلى مفهوم التخطيط الإستراتيجي, والخطة التشغيلية, والعناصر التي تشتمل عليها الخطة, ومراحل التخطيط, ونماذج من الخطة التشغيلية .

ويهدف هذا البرنامج التدريبي إلى إكساب المشاركات المهارات اللازمة لأهمية التخطيط الإستراتيجي وإدارته, بالإضافة إلى أساليب وطرق إعداد الخطط .

// انتهى //

11:56ت م

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