السعودية اليوم / أمانة منطقة الرياض تشارك في المعرض السعودي الأول للتحول الرقمي والبلوك تشين



الرياض 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 إبريل 2019 م واس

شاركت أمانة منطقة الرياض في " الملتقى السعودي الأول للتحول الرقمي و البلوك تشين " بمدينة الرياض.

وركزت محاور الملتقى الذي يختتم اليوم على إطار عمل مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات ( ITIL4 )، وحوكمة تقنية المعلومات (COBIT 2019)، ومسارات التحول الرقمي (Digital Transformation)، وتطبيقات سلسلة الكتل المترابطة (Blockchain).

وقدمت الأمانة ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية خلال الملتقى ورقة عمل عن تطبيق مشروع ( سم ) الخاص بمشروع مكتبة البنية التحتية ITIL وتطبيقها في الأمانة، ألقاها مدير إدارة البنية التحتية بالأمانة المهندس حسن بن علي عسيري.

يذكر أن تطبيق وتشغيل إطار عمل مكتبة البنية التحتية على مستوى أمانة منطقة الرياض، يهدف إلى تيسير وتسهيل تقديم الخدمات والمعاملات الحكومية للمستفيدين من خلال منظومة رقمية تتضمن عدة قنوات مختلفة.

وتأتي هذه الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة في القطاع البلدي تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

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11:53ت م

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