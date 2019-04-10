السعودية اليوم / الأمير فيصل بن خالد يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الحدود الشمالية



عرعر 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 إبريل 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية،يوم الاثنين القادم ، حفل تخريج الدفعة الـ 12 من طلاب وطالبات الجامعة ،وذلك في مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد

وأعرب معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة ، على رعايته لحفل تخريج طلاب وطالبات الجامعة، الموحد ومشاركتهم فرحة تخرجهم .

وقدم معاليه الدعوة لأولياء الأمور لحضور حفل التخرج ومشاركة أبنائهم هذه الفرحة .

// انتهى //

11:53ت م

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عرعر 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 إبريل 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية،يوم الاثنين القادم ، حفل تخريج الدفعة الـ 12 من طلاب وطالبات الجامعة ،وذلك في مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بمدينة عرعر.وأعرب معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة ، على رعايته لحفل تخريج طلاب وطالبات الجامعة، الموحد ومشاركتهم فرحة تخرجهم .وقدم معاليه الدعوة لأولياء الأمور لحضور حفل التخرج ومشاركة أبنائهم هذه الفرحة .// انتهى //11:53ت م0055

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