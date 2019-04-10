السعودية اليوم / اختتام المعرض التثقيفي لصحة الورك لدى الأطفال بالمستشفى الجامعي بالخبر



الدمام 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 إبريل 2019 م واس

اختتم قسم جراحة العظام بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام اليوم، فعاليات معرضه التثقيفي عن صحة الورك لدى الأطفال، الذي استمر لمدة يومين، بحضور عميد كلية الطب بالجامعة الدكتور علي السلطان، ومدير المستشفى الدكتور محمد الشهراني.

وأوضح المشرف العام على الحملة استشاري جراحة العظام الدكتور إبراهيم البراهيم، أن الحملة تُقام لأول مرة في المستشفى، وهدفت إلى توعية المجتمع بطبيعة خلع الورك الولادي وأعراضه، والعوامل المؤدية للخلع، وطرق التشخيص والعلاج المتبعة حديثاً، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدى المجتمع عن هذه الحالات، مشيراً إلى أن الحملة استهدفت زوار ومراجعي المستشفى بالدرجة الأولى، إضافةً إلى شرائح أخرى في المجتمع من خلال استهدافها عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.وبين أن المعرض التثقيفي احتوى على ستة أركان أبرزها نصائح ومعلومات حول الخلع الوركي الولادي، وطرق علاجه، والعوامل المؤدية للخلع، وكيف يتم تشخيصه، وماهي أعراضه، إضافةً إلى غرفة مخصصة للفحص يتم خلالها فحص الأطفال لغرض التسهيل عليهم، ومع وجود احتمالية الإصابة يتم تحويلهم فوراً إلى المستشفى وعمل الإجراءات اللازمة لمتابعة حالتهم، مشيراً إلى أن الحملة شارك فيها 80 طالباً والطالبة من كلية الطب.

وأبانت رئيسة قسم جراحة العظام في المستشفى الجامعي الدكتورة دلال بوبشيت، أن الفعالية سعت إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى الآباء والأمهات بمثل هذه الأمراض التي تعد شائعة في المنطقة، حيث يصاب به طفل من كل 20 طفلاً تقريباً، وسط قلة وعي بين أفراد المجتمع بالمضاعفات الناتجة عن الخلع الوركي الولادي، التي قد تصل إلى خشونة المفاصل وانحراف العمود الفقري والتهاب المفاصل وانحراف العمود الفقري والإصابة بالعرج الدائم، مشيرةً إلى أن الحملة هدفت لتوعية الأسر من خلال التعريف بالمرض وأهمية الفحص المبكر والعوامل المؤدية للمرض والمضاعفات الناتجة عن التأخر في علاجه والحاجة إلى التدخل الجراحي.

// انتهى //

11:42ت م

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