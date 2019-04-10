

جيزان 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 أبريل 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جاران اليوم فعاليات ملتقى الشراكة المجتمعية الأول وتكريم المتميزين من منسوبي الإدارة العاملين بالحد الجنوبي ، بحضور وكيل إمارة منطق جازان عبدالله بن صالح المديميغ , وذلك بقاعة الاحتفالات بفندق ريديسون بلو بمدينة جيزان.

وفِي مستهل الفعالية اطلع وكيل إمارة منطقة جازان على برنامج الرصد الجوي وحماية البيئة الذي تنفذه الإدارة بالتعاون مع الهىئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وما يتم تنفيذه من نشاطات توعوية للطلاب والطالبات في مجال الأرصاد وحماية البيئة.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس كلمة بين فيها أن الملتقى يأتي امتداداً لجهود الإدارة لخدمة التعليم بالمنطقة بوجه عام ومدارس الحد الجنوبي التي يزيد عددها عن ٢٧٠ مدرسة يدرس بها أكثر من ٨٢٠٠٠ طالب وطالبة، وتكريماً للطلاب والطالبات والعاملين بالسلك التعليمي والمسؤولين بمختلف الإدارات الحكومية بمحافظات الحد الجنوبي بالمنطقة لخدمة أبناء المنطقة بالشريط الحدودي.

وبين أن الملتقى يشمل طرح العديد من المبادرات في زيادة الاعمال وتطوير المراكز التعليمية ومدارس بيوت الخبرة، وغيرها من المبادرات التي ستطرحها إدارتي التعليم بجازان وصبيا، معرباً عن شكره لكافة الجهات والقطاعات المتعاونة مع الإدارة لإنجاح الشركات التي تؤكد الشراكة والمسؤولية المجتمعية بين الإدارة وتلك الجهات في كل ما يسهم في بناء الإنسان وتأهيل وتطوير مهاراته وقدراته في شتى المجالات.

عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن الملتقى وما تسعى الإدارة لتحقيقه من أهداف لخدمة الطلاب والطالبات بمدارس الحد الجنوبي وغيرها من مدارس المنطقة.

إثر ذلك دشّن وكيل إمارة منطقة جازان إلكترونياً فعاليات الملتقى, وكرم الجهات الداعمة والراعية للملتقى والمتميزين من منسوبي ومنسوبات التعليم بمحافظات الحد الجنوبي.

//انتهى//

11:42ت م

0050





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم جازان ينفذ ملتقى "الشراكة المجتمعية الأول" ويكرّم المتميزين العاملين بالحد الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.