السعودية اليوم / كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تكرّم عدداً من منسوبيها



الرياض 05 شعبان 1440 هـ الموافق10 إبريل 2019 م واس

كرّمت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض أمس, عدداً من منسوبيها، نظير الجهود التي بذلوها طيلة فترة عملهم بالكلية .

وأكد عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة،أن الكلية دأبت على تكريم وتقدير كل أبنائها المخلصين، سواء أثناء عملهم أو بعده، وما هذا الحفل إلا امتداد للوفاء، واستشعار لجهود جميع الزملاء، وخصوصاً الذين ترجّلوا عن المسؤولية, لافتاً إلى أهمية العلاقات الإنسانية بين منسوبي الكلية، داعياً الله لهم بدوام الصحة والسعادة.

من جهته أعرب وكيل الكلية للتدريب محمد بن سليمان الحربي، عن شكره وتقديره لعميد الكلية على إقامة هذا الحفل، مبيناً أن هذه المناسبة لمسة وفاء ليست بمستغربة على الكلية ومنسوبيها .

وفي نهاية الحفل قُدّمت الدروع والهدايا التذكارية .

// انتهى //

11:22ت م

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