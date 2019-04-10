انت الان تتابع تفاصيل خبر دعوى قضائية لتغريم شركة طيران كويتية 300 مليون دولار والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 10 أبريل 2019 11:58 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الأربعاء، إنها رفعت دعوى قضائية بسبب اصطدام طائرة "طيران الجزيرة" بمنطاد عسكري عام 2017 مطالبة بتعويض قد يصل إلى 300 مليون دولار.

وتعود وقائع الحادثة إلى أغسطس 2017 حين اصطدمت طائرة تابعة لطيران الجزيرة الكويتية قادمة من الرياض إلى الكويت بمنطاد راداري تابع للقوة الجوية الكويتية، وأجرت إدارة الطيران المدني تحقيقاً في الحادث.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن الدعوى تم رفعها في فبراير "بعد انتهاء أعمال لجان التحقيق الدولية والمحلية لحادث اصطدام الطائرة التابعة لشركة طيران الجزيرة بالمنطاد العسكري"، وفق ما نشرت وكالة "رويترز".

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وقال البيان: "يعتبر المنطاد العسكري من ركائز الإنذار المبكر الذي يعتمد عليه الجيش الكويتي في حالات السلم والحرب".

ولم يشر بيان وزارة الدفاع صراحة إلى الجهة التي تطالب الدعوى القضائية بالحصول على تعويض منها.