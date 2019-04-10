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6 جهات تشارك في ورشة عمل تطوير دور الإيواء في عسير
متابعات الخليج 365 - عسير
تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير، اليوم الخميس، بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمدينة أبها، ورشة عمل، تحت عنوان “تطوير دور الإيواء بمنطقة عسير”، وذلك بمشاركة ٦ جهات، هي: إمارة المنطقة، أمانة المنطقة، فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الغرفة التجارية الصناعية بمدينة أبها، شرطة المنطقة، الدفاع المدني.
صرح بذلك مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس محمد العمرة، مُبيِّنًا أن الورشة تأتي بهدف إشراك الجميع في تطوير هذا القطاع الحيوي، ورفع مستوى جودة منتجه، تزامنًا مع النهضة التي تشهدها المنطقة الفترة الحالية في شتى المجالات التنموية، وفي ظل طموحاتها السياحية المستقبلية الكبيرة، والدعم الذين يقدم للمستثمرين في هذا القطاع.
وأضاف العمرة أن الجهات المشاركة ستقدم أوراق عمل بحكم شراكتها الفاعلة مع الهيئة، موجها الدعوة للجميع للمشاركة وإثراء وتحقيق هدف الورشة.
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