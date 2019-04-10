ورشة لمناقشة المعيار الوطني للتميز المؤسسي بالقطاع غير الربحي

2019-04-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الأول الاثنين في مقرها بمدينة الرياض، ورشة عمل لمناقشة المعيار الوطني للتميز المؤسسي في القطاع غير الربحي، وذلك بالشراكة مع برنامج التميز في العمل الخيري، وبمشاركة عدد من الجهات المتخصصة في الجودة والتميز المؤسسي في القطاع غير الربحي.

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ويأتي إقامة الورشة ضمن مبادرات تحقيق رؤية المملكة 2030، المناطة بمنظومة التنمية الاجتماعية في الوزارة، بهدف وضع معيار وطني للتميز المؤسسي في القطاع غير الربحي.

وافتتح الورشة وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن، مُرحّبًا بالخبراء ومُثمنًا الأدوار التي تقوم بها الجهات غير الربحية من خلال جوائز التميز المؤسسي.