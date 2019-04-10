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2019-04-10 الصحة للنساء: احذرْنَ مسببات حدوث اكتئاب ما بعد الولادة متابعات الخليج 365 - الرياض أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، مسببات حدوث اكتئاب ما بعد الولادة، وعوامل الخطورة به.

ولفتت الصحة إلى أن هذا النوع من الاكتئاب يحدث نتيجة عدة عوامل جسدية أو نفسية، تشمل تغيرات في الهرمونات الأنثوية، وتغيرات في هرمونات الغدة الدرقية، بالإضافة إلى قلة النوم والضغوط النفسية.

أما عوامل الخطورة للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة فتتمثل في التاريخ المرضي للإصابة بالأمراض النفسية، والتاريخ العائلي للإصابة بهذه الأمراض، وقلة الدعم المعنوي من العائلة والأصدقاء، ومواجهة مشكلات مع الحمل السابق.









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