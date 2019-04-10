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لمستخدمي طرق نجران: احذروا الغبار الكثيف
متابعات الخليج 365 - نجران
حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة نجران من الغبار الذي تتعرض له المنطقة.
وقال أمن الطرق: يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرًا للغبار الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.
في وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية وعلى مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية.
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