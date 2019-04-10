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تنمية أبو عريش تدعم 30 مشروعًا بمبلغ 430 ألف ريال
متابعات الخليج 365 - واس
اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة أبوعريش أمس، المرحلة الثانية من برنامج “سواعد” لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة الذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، بإيداع مبلغ 430 ألف ريال في حسابات 30 مستفيدا ومستفيدة من سكان المحافظة.
وأوضح رئيس لجنة التنمية عبده راجحي أن برنامج “سواعد” يهدف لمساعدة الأسر المسجلة ضمن قوائم الجمعيات الخيرية ومستفيدي الضمان الاجتماعي والأقل دخلا وأسر السجناء والمتعافين من تعاطي المخدرات لإيجاد مصادر دخل ثابتة تعينهم على مواجهة أعباء المعيشة وتساعدهم على دخول سوق العمل.
وأضاف أن المرحلة الثانية من البرنامج جاءت استكمالا للمرحلة الأولى التي نفذتها اللجنة في وقت سابق ، وشهدت خلال الربع الأول من العام الميلادي الحالي دعم 70 مستفيدًا ومستفيدة بمبلغ مليون ريال ، ضمن برنامج سواعد الممول من بنك التنمية الاجتماعية ، معربا عن تقديره للبنك ودوره الريادي في دعم الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع ، وتعاونه السريع والمثمر مع لجنة التنمية في أبوعريش مما أسهم في خدمة كثير من الأسر المستفيدة .
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