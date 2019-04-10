3 لقطات جمالية لأمطار المدينة المنورة

2019-04-10

متابعات الخليج 365 - واس

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هطلت صباح اليوم أمطار من خفيفة الى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ارتوت على إثرها الأرض، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.



وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية وعلى مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية.