نبضة عطاء تعالج أكثر من 16 ألف مريض واتفاقية جديدة تعزز شراكة زمزم والنهدي

2019-04-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقعت جمعية زمزم التطوعية مؤخرًا اتفاقية عمل خيري مع شركة النهدي الطبية، تمكن عملاء الأخيرة من التبرع بنقاطهم لصالح المرضى المحتاجين لدى جمعية زمزم، حيث وقعت الاتفاقية بمقر الجمعية الرئيسي في حي الفيحاء بجدة، فيما سيتم تفعيلها قريبًا، كما تم خلال الحفل تكريم جمعية زمزم للصيادلة المتميزين الذين ساهموا في إنجاح تلك الشراكة.

وتأتي هذه الخطوة كتعزيز عملي للشراكة الخيرية الاجتماعية بين الطرفين بعد نجاح حققتاه منذ الإعلان عن باكورة برامجهم الخيرية المشتركة “نبضة عطاء ” أواخر العام 2016 تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في تفعيل دور الشراكات للارتقاء بالقطاع الصحي وتقديم أفضل الخدمات لكامل المجتمع السعودي حيث أثمرت هذه الشراكة عن وصول الخدمة الطبية لأكثر من 16000 مريض بمختلف مناطق ومدن وقرى المملكة عبر 3 مبادرات هي قوافل جمعية زمزم الطبية التي تجاوزت 71 قافلة وجولة في 23 قرية وحيًّا في 5 مدن بالمنطقة الغربية، استفاد منها 8,532 مريضًا وتم التبرع خلالها بأدوية تتجاوز قيمتها 500 ألف ريال، بواقع أكثر من 1,320 ساعة تطوعية لتوعية المرضى وتقديم المشورة وصرف الدواء.

كما تم توفير الدواء للمرضى المحتاجين الذين لا يتمكنون من تأمينه لأنفسهم وذويهم، حيث استفاد 6,667 مريضًا من برنامج الصيدلية الخيرية.

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وبالنسبة إلى مبادرة “الباقي أملًا لهم”، فيتبرع خلالها ضيوف وعملاء النهدي بباقي صرف المشتريات لعلاج المرضى المحتاجين، بمشاركة أكثر من 750 ألف ضيف ونسبة نمو سنوي بلغت 211% عام 2018 مقارنة بـ 191 ألف ضيف في عام 2017، ونسبة نمو بلغت 292%.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية زمزم التطوعية الدكتور، عدنان البار أن جمعية زمزم تمكنت بفضل من الله ثم بفضل الداعمين من تحقيق قفزات ملموسة في مجال العمل الصحي التطوعي وكانت شركة النهدي الطبية من أبرز هؤلاء الداعمين للجمعية، مثمنًا كافة الجهود التي قامت بها شركة النهدي وفريق عملها لجعل هذه الشراكة المثمرة تخطو خطوات ثابتة نحو النجاح وبالتالي الاستمرار لتحقيق دورنا في الارتقاء بالمجتمع ومساعدة المحتاجين من المرضى.

وعبر الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية المهندس ياسر جوهرجي عن خالص الفخر والاعتزاز بهذه الإنجازات التي تم تحقيقها على مدى ثلاثة أعوام وتشهد تناميًا كبيرًا سواء من بين المتبرعين أو أعداد المستفيدين من هذه المبادرات الخيرية.

وأضاف: ماضون في مواصلة العمل لرعاية المرضى المحتاجين وتوعية المجتمع صحيًا وذلك في إطار مسؤوليتنا الاجتماعية وانسجامًا مع رؤية المملكة 2030 التي تضع الصحة والارتقاء بالمجتمع من أهم أولوياتها، مشيدًا بدور جمعية زمزم في إتاحة الفرصة لمختلف مكونات القطاع الصحي للوصول للمرضى غير القادرين ومد يد العون لهم.