وزير الحج والعمرة: 40 جهة ضمن منظومة خدمة ضيوف الرحمن

2019-04-10

متابعات الخليج 365 - الأحساء

ليلة جديدة من ليالي الوطن جادها الغيث وتزينت بلقاء فوق العادة ضمن مبادرة النادي الأدبي بالأحساء (أدبي الأحساء.. الوطن أولًا)، حيث امتلأت قاعة عبدالعزيز الجبر برواد النادي وضيوفه الذين تفاعلوا مع لقاء وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن الذي تحدث عن دور المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

وقدم المحاضر والمحاضرة فضيلة الشيخ عبدالباقي آل الشيخ مبارك قاضي محكمة الاستئناف الذي رحب بضيف الأحساء نيابة عن نادي الأحساء الأدبي ممثلًا في رئيسه الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري وأعضاء النادي وعامة أهل الأحساء.

وذكر في تقديمه أن شرف خدمة بيت الله كان يتسابق عليه العرب قبل الإسلام وآل هذا الشرف إلى هذه البلاد المباركة، وعرف بالوزير الذي يرأس برنامج خدمة ضيوف الرحمن ووزارة الحج والعمرة ودوره الأكاديمي، ثم جاءت كلمة الوزير الذي شكر مدير المحاضرة والحضور وأعرب عن سعادته بوجوده في الأحساء عاصمة السياحة العربية للعام ٢٠١٩م واستعاد بعضًا من ذكرياته في المنطقة، ثم انتقل إلى دور المملكة في خدمة ضيوف الرحمن التي تتوافق مع الرؤية 2030.

وقال وزير الحج والعمرة: كفانا شرفًا أن مليكنا يفخر بلقب خادم الحرمين الشريفين وأنه وولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحرصان في كل اجتماع على التوصية بخدمة ضيوف الرحمن، أما ما يخص وزارة الحج والعمرة فهي نقطة الاتصال والتواصل بين المسلمين في جميع أنحاء العالم، وتتكون منظومة خدمة ضيوف الرحمن من 40 جهة يتآزر معهم القطاع الخاص.

ثم انتقل إلى الحديث عن الحج باعتباره ركنًا واجبًا في حالة الاستطاعة وأن شروطه ربانية توجب على المسلم التفرغ والتزام السلم كأمر رباني لحماية البشر والطير والنبات، موضحًا أن خدمة ضيوف الرحمن تقع ضمن برامج رؤية ٢٠٣٠ وتعتمد على تيسير قدوم الحجاج وتحسين الخدمات وجودتها وإثراء تجربة الحاج والمعتمر دون بدعة أو شرك مع استضافة العدد الأمثل وتقديم أفضل تجربة وتحقيق استدامة القطاع.

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وفي لمحة عما تسعى إليه الوزارة أشار وزير الحج والعمرة إلى التحول الذي يوافق رؤية 2030 في تيسير أمور الحاج والمعتمر وترغيبه بزيارة الأماكن المقدسة أكثر من مرة واستيعاب أكبر عدد من الحجاج والمعتمرين ومشاركة القطاع الخاص وتوفير رحلة آمنة على كل المستويات، مضيفًا: هذا ما يحثنا عليه ولاة الأمر في خدمة المسلمين لأداء المناسك بعيدًا عن الابتداع والحرص على نشر صحيح الدين، لأن الحج تأكيد للتوحيد حيث تنتفي الوسائط بين العبد وربه في عرفات وعند الكعبة.

وفي سؤال له عن استخدام الوزارة لتقنية المعلومات، أجاب بنتن أن الوزارة تعمل مع الحاج أو المعتمر من الفكرة إلى الذكرى من بداية تفكيره في العمرة بتسخير التقنية من خلال البرامج والتطبيقات التي تتيح له التسجيل والحجز والحصول على التأشيرة وتقوم الوزارة بالتفاعل مع الوزارات المختلفة وتقوم الوزارة كذلك بتسخير التقنية لتسهيل أمور ضيوف الرحمن.

وأشار إلى ضرورة أن تكون هدايا الحجاج والمعتمرين بأيد سعودية وهذا يوجد فرص عمل للشباب والفتيات من أبناء المملكة وأن فرص التطوع متاحة من خلال التسجيل على الموقع وهي فرصة لإثراء التجربة لشباب المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

ثم شكر الوزير بنتن الحضور وأعضاء النادي، فيما حضر اللقاء طلاب البعثات في جامعة الملك فيصل وهيئة الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات وأصحاب القدرات الخاصة.

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس النادي الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري شكره للوزير، وقدم درع النادي التذكاري له وفضيلة الشيخ عبدالباقي آل الشيخ مبارك وتم التقاط الصور التذكارية مع الحضور.