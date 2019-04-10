الان تتابع “حساب المواطن”: إيداع 2.5 مليار ريال لـ12.5 مليون مستفيد في الدفعة الـ17 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، موضحا أن عملية الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء.
وأوضح حساب المواطن أن الدفعة الـ17 لشهر أبريل الجاري شملت 12.5 مليون مستفيد، بإجمالي قيمة الدفعة 2.5 مليار ريال، منها 10.6 مليون ريال تعويضات للدفعة السابقة، كما أن 84% من المستفيدين المؤهلين في حساب المواطن شملهم الدعم بمتوسط بلغ 1000 ريال للأسرة.
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