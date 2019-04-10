الان تتابع “الأرصاد”: نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة على جدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365:
نبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، التابعة للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، عن نشاط في الرياح السحطية قد يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل عددا من محافظات مكة المكرمة.
وأوضح البيان أن نشاط الرياح يشمل كل من محافظات جدة، بحرة، عسفان، وذهبان، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة مساءا.
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