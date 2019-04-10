رابط تسجيل حساب المواطن 1440 نتيجة الاعتراض على الأهلية .. رقم حساب المواطن وأخر المستجدات للمستحقين...

رابط تسجيل حساب المواطن 1440 نتيجة الاعتراض على الأهلية ونصح برنامج حساب المواطن المعترضين على مبلغ الدعم الحالي بتقديم اعتراض عبر البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج حساب المواطن عبر الرابط الخاص بحساب المواطن، وأكد برنامج حساب المواطن في وقت سابق على أن تقديم الاعتراض لا يعني قبوله من قبل إدارة حساب المواطن وبالرغم من أنه حق أصيل لكل مشترك أن يتقدم بالاعتراض بعد 5 أيام من تاريخ الدفعة المعترض عليها إلا أن القرار النهائي بيد إدارة البرنامج التي تفحص كل المستندات بدقة وتتأكد من أحقية المستفيدين للدعم.

نتيجة الاعتراض على الأهلية في صرف الدعم على حساب المواطن للعام الهجري الحالي 1440، وذلك بعد أن قامت الصفحة الرسمية لحساب المواطن بالإعلان عن ظهور نتيجة الاعتراض على الأهلية على الرابط الخاص بحساب المواطن السعودي، نعرض عليكم النتائج ورابط الاستعلام عنها.

معرفة قيمة دعم حساب المواطن

ويمكن معرفة قيمة الدعم المستحق في برنامج حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع برنامج حساب المواطن عبر الرابط التالي ( هنا ).

). اختيار أيقونة الحاسبة التقديرية.

كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.

كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

إدخال إجمالي دخل الأسرة.

وسيظهر حينها مبلغ الاستحقاق التقديري.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

ويمكن التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من الدفعات المقبلة من الدعم عبر الرابط التسجيل هنا

رقم برنامج حساب المواطن

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فقد قام العديد من المواطنين بالمملكة بالتسجيل في البرنامج الاجتماعي الخدمي الكبير “حساب المواطن”، وظهرت منذ أيام نتائج صرفالدفعات السابقة من المساعدات المقررة من المملكة للمواطن حسب الشروط والضوابط، ولمن لم يتطبق عليه هذه الضوابط تم احتساب عدم أهليته للمساعدات، ولهذا قام العديدين من تقديم التظلمات الخاصة بهم.

عدد الأفراد مقدار المساعدة بالريال مقدار الدخل الشهري 1 10.400 2000 2 11.800 2.405 3 13.200 2810 4 14.600 3215 5 16.000 3620 6 17.400 4025 7 18.800 4430 8 20.200 4835 9 21.600 5240

للأسرة أكثر من 9 أفراد

10 22.000 5.645 11 24.400 6.050 12 25.800 6455 13 27.200 6860 14 28.600 7265 15 30.000 7670

شروط الأهلية للاستحقاق لدعم برنامج حساب المواطن

أن يكون المسجل في البرنامج سعودي الجنسية،

يُستثنى من الشرط السابق ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية

حاملو بطاقات التنقل

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال 12 شهراً الماضية.

عدم تواجد المستفيد من الدعم النقدي في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون

صحة البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة

إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

نتيجة الاعتراض على الأهلية

قام العديد من المواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف الدفعة الأولى من الدعم بتقديم اعتراض وشكوى للتظلم على قيمة الاستحقاق أو عدم ثبات أهليتهم، وقامت الجريدة الرسمية للمملكة بالإعلان عن ظهور نتائج الاعتراض على عدم الأهلية، حيث يتم صرف المساعدات بأثر رجعي لمن تم قبول اعتراضهم على النتائج السابقة، وذلك عن الفترة الزمنية التي تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الصرف وحتى موعد قبول الاعتراض، بحد أقصى 5 شهور.

ومن الجدير بالذكر حسب القواعد والشروط الخاصة ببرنامج حساب المواطن للدعم، يشترط هذا البرنامج، أن يقيم المستفيد من الدعم المقدم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية. كما يشترط أيضا عدم تواجد المستفيد من الدعم في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات الصلة.

الفئات المستحقة للدعم من خلال حساب المواطن

وتم تقسيم المواطنين إلى العديد من الفئات، والتي بلغ عددها 5 فئات يتم وفقا لها تقديم الدعم، وذلك ضمن خطط المملكة السعودية لتقديم الدعم كاملا للفقراء ومحدودي الدخل، تجنبا لأخطار خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي، وفقا للعديد من الضوابط والشروط والمعلومات الواقعية، التي تم التوصل إليها بعد العديد من الدراسات التقديرية التي أجريت مؤخرا، والتي تساهم في وصول الدعم للفئات المستحقة فقط التي تقوم بها المملكة والتي تمتد حتى عام 2030، وهم كما يلي:

الأشخاص الذين تبلغ رواتبهم 8699 فأقل.

الأشخاص الذين تتراوح رواتبهم بين 8799 وحتي 11999

الذين تتراوح رواتبهم بين 1200 وحتى 15299

الذين تتراوح رواتبهم بين 15300 وحتى 20159

الأشخاص الذين تبلغ رواتبهم ما هو أعلى من 20160 فليس لهم أحقية في الحصول على الدعم المقدم

وتهدف سياسات البرنامج، إلى تحقيق الأهداف الرئيسية للبرنامج في تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية، ورفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المُقدَّم للمواطنين، وتشجيع وتحفيز الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة.

تستهدف المملكة من حساب المواطن إيصال الدعم الحكومي لمحدودي الدخل لتجنيبهم مخاطر خطة الإصلاح الاقتصادي الذي يمتد لعام 2030، والذي يشتمل على تخفيض الدعم على الطاقة والكهرباء ومشتقات الوقود.

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