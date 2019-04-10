الموقع الرسمي تسجيل حساب المواطن 1440: رقم هاتف حساب المواطن وطريقة الاعتراض على الاستحقاق للدعم .....

الموقع الرسمي تسجيل حساب المواطن 1440: هو برنامج سعودي وطني أنشئ خصيصاً لحماية المواطن والأسر السعودية من الأثآر المباشر وغير المباشر المتوقعة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المتعددة والتي تستهدف المملكة العربية السعودية اتخاذها خلال الفترة المقبلة، والتي سيكون لها أثر كبير على الحياة المعيشية للمواطن السعودي، قد تتسبب بعبء إضافي كبير على بعض فئات المجتمع، كما يهدف برنامج حساب المواطن إلى إعادة توجيه الدعم الحكومي للفئات الأكثر استحقاقاً والمستحقة للدعم، وذلك بالطريقة والأسلوب الذي يؤدي إلى الاستهلاك الرشيد، وحساب المواطن يضمن إلى حد كبير توجيه الدعم الحكومي بشكل عادل، وذلك للفئات المستحقة لهذا الدعم، وذلك من خلال توفير الدعم كبدل نقدي، يتم تحويله مباشرة للمستفيدين المستحقين للدعم.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

ويمكن التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من الدفعات المقبلة من الدعم عبر الرابط التسجيل هنا

الموقع الرسمي تسجيل حساب المواطن 1440

يستقبل “حساب المواطن” طلبات الاعتراض على قرار عدم الأهلية للمسجلين عبر البوابة الإلكترونية على الرابط: www.ca.gov.sa، حيث يتاح للمُسجِل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية، وستصله رسالة بنتيجة الاعتراض.

حيث يتاح للمُسجِل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية، وستصله رسالة بنتيجة الاعتراض. في حال قبول الاعتراض، سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة المحددة بثلاثة أشهر، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.

يمكن للمسجلين في البرنامج زيارة حساباتهم في الموقع الإلكتروني على الرابط: www.ca.gov.sa لمعرفة نتيجة أهليتهم، أو التواصل مع مركز الاتصال بالبرنامج على الرقم (19912)، أو حساب البرنامج في “تويتر” في حال وجود استفسارات بشأن البرنامج.

شروط الأهلية للاستحقاق لدعم برنامج حساب المواطن

أن يكون المسجل في البرنامج سعودي الجنسية،

يُستثنى من الشرط السابق ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية

حاملو بطاقات التنقل

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال 12 شهراً الماضية.

عدم تواجد المستفيد من الدعم النقدي في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون

صحة البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة

إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

رقم حساب المواطن

معرفة قيمة دعم حساب المواطن

ويمكن معرفة قيمة الدعم المستحق في برنامج حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع برنامج حساب المواطن عبر الرابط التالي ( هنا ).

). اختيار أيقونة الحاسبة التقديرية.

كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.

كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

إدخال إجمالي دخل الأسرة.

وسيظهر حينها مبلغ الاستحقاق التقديري.

تسجيل حساب المواطن 1440: شرح طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن من الرابط : https://ca.gov.sa/#/register 2 – اتباع الشرح من خلال رابط الفيديو التالي: Advertisements

حاسبة حساب المواطن – اله حاسبة برنامج حساب المواطن – حساب المبلغ المستحق

حاسبة الاستحقاق التقديرية يجب ملئ جميع الحقول

أدخل عدد التابعين بعمر 18 سنة أو أكثر *

أدخل عدد التابعين بعمر أقل من 18 سنة *

أدخل مجموع دخل الأسرة *

احسب المبلغ المستحق *

الرجاء تعبئة جميع الحقول طريقة الاعتراض على المبالغ المستحقة في حساب المواطن 1- الدخول على موقع حساب المواطن من الرابط : https://ca.gov.sa/ 2 – تسجيل الدخول 3- اتباع الشرح التالي

تصريحات علي الراجحي مدير عام برنامج حساب المواطن

صرح مدير عام برنامج “حساب المواطن” المهندس علي الراجحي: أن اللجنة الوزارية المشكّلة، والتي تراجع بشكل دوري مدخلات وبيانات البرنامج، لو اكتشفت وجود ارتفاع في الأسعار، سواءً في البنزين أو تعريفة الكهرباء، فسيؤدي ذلك إلى رفع الدعم الشهري للمستفيدين، وذلك بناء على تلك المعطيات المتاحة.

كما صرح “الراجحي” أيضا: هناك عوامل أخرى ستؤدي إلى رفع الدعم للأسرة، وتجعله متغيراً من شهر إلى آخر، منها زيادة عدد أفرادها والعمر والدخل الشهري في حال انخفاضه.

وفي مداخلة له مع برنامج “يا هلا”، أضاف “الراجحي”: البرنامج يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض بالدرجة الأولى بعد رفع أسعار منتجات الطاقة، وسلة بعض المواد الغذائية بعد إقرار القيمة المضافة.

وتقوم المملكة برفع الدعم تدريجيا دون الإضرار بمحدودي الدخل، كما قامت باستخدام آلية مميزة للفصل والتمييز بين الفئات المستحقة والفئات الأكثر استحقاقا، ويتم صرف قيمة مادية لكل أسرة من هذا الدعم على حساب المواطن.

كما أكد أيضاً أن الدفعة الأخيرة لم يطرأ عليها أي تغيير وذلك بالمقارنة بقيمة الدفعة الأولى، غير أن التغيير ينحصر في زيادة عدد المسجلين أو التغيير في حالات المؤهلين، وقد لفت النظر إلى أن عدد المستحقين وصل إلى 14 مليونا، منهم نحو 4 ملايين أسرة، وحوالي 10 ملايين تابع.

وكان برنامج “حساب المواطن”، قد كشف عن تعامله مع 144,965 مستنداً في مرحلة إثبات الأهلية للمسجلين في البرنامج منذ انطلاقه في فبراير 2017، مضيفاً أن التعامل مع تلك المستندات سينعكس على حالة الأهلية للمسجلين، وسيتم شمول من يثبت أهليته للاستفادة من البرنامج.

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