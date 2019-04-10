شكرا لقرائتكم خبر عن الغبار يضرب جدة.. و«الأرصاد» تنبه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة)

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم (الأربعاء)، عن نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل كلاً من محافظات جدة وبحرة وعسفان وذهبان، وتستمر حتى الساعة الثانية عشر مساءً.