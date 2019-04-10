تقليص إصدار محاضر فرز الوحدات العقارية لـ5 أيام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

قلص برنامج فرز الوحدات العقارية التابع لوزارة الإسكان فترة إصدار محاضر الفرز التي تمكن من إصدار صكوك مستقلة للوحدات المفرزة في المباني والمجمعات العقارية والتجارية والوحدات السكنية إلى مدة لا تتجاوز 5 أيام، حيث يمكن للمالك بعدها مراجعة كتابة العدل لاستلام الصكوك وفق الإجراءات المتبعة في وزارة العدل، وذلك من خلال الخدمات الالكترونية المقدمة عبر بوابة فرز الوحدات العقارية https://subdivision.housing.sa/.

ويهدف البرنامج لخدمة ملاك العقارات والمطورين العقاريين وتمكينهم من إنهاء إجراءات فرز الوحدات العقارية، بغرض حصولهم على صكوك الملكية المستقلة للوحدات المفرزة، وبذلك يتمكن الملاك من استثمار الوحدة أو بيعها أو إيجاد حلول مختلفة للاستخدامات مع ضمان معرفة حقوقهم وحسن انتفاعهم من العقار، وذلك عبر المنصة الالكترونية التي توفر لملاك الوحدات السكنية والمجمعات العقارية، وكذلك المطورين العقاريين إمكانية التقدم بطلب فرز الوحدات المطلوبة، واختيار المكتب الهندسي من بين المكاتب الهندسية المعتمدة في البوابة، وذلك بشكل الكتروني بالكامل.

حلول الكترونية

Advertisements

وأوضح المشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان المهندس مازن الداود، أن تطوير الحلول الالكترونية يخدم ملاك العقارات، بالإضافة إلى خدمة المكاتب الهندسية التي يتم من خلالها إجراءات الفرز، حيث يتم توفير خاصية لتقييم المكاتب المعتمدة في المنصة الالكترونية، والتي تهدف إلى تحفيز المكاتب الهندسية للسعي من أجل الحصول على أفضل تقييم، مما سيسهم في حصولها على طلبات أكثر من المستفيدين، كما ستسهم هذه الخطوة في دفع المكاتب الهندسية الأخرى ذات التقييم الأقل إلى تحسين خدماتها من أجل المنافسة مع المكاتب الهندسية المتميزة، والوصول إلى أعلى مستوى من الجودة في المخرجات التي تقدمها المكاتب الهندسية، حيث سيكون أمام المستفيد خيارات عدة في اختيار المكاتب الهندسية المتميزة التي تضمن له المصداقية وضمان الجودة، وخلق بيئة تنافسية تسهم في تقديم خدمات أفضل.

635 مكتبا معتمدا

وأشار الداود إلى أن عدد المكاتب الهندسية التي انضمت لتقديم خدمات الفرز عبر بوابة فرز الوحدات العقارية تجاوز 635 مكتبا هندسيا معتمدا ومؤهلا، يستطيع من خلالها المستفيدون الحصول على محاضر الفرز قبل إكمال الإجراءات المطلوبة لاستلامهم صكوك ملكية الوحدات العقارية.

ويعد برنامج «فرز الوحدات العقارية» أحد البرامج التي أطلقتها وزارة الإسكان، ولاقت إقبالا واسعا من المستفيدين في المجال العقاري، حيث شهد البرنامج من بداية انطلاقته بداية 2017 فرز أكثر من 61 ألف وحدة عقارية بإجمالي مساحة أكثر من 24 مليون متر مربع، حيث تشير الإحصائيات إلى تنامي أعداد المستفيدين من البرنامج بالتزامن مع الخدمات والحلول التي تقدمها الوزارة.