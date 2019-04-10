11.6 مليونا تمويل لإنشاء مختبر أجهزة التكييف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

وقع صندوق التنمية الصناعية السعودي مع إحدى الشركات الوطنية للمكيفات المركزية، اتفاقية تمويل بقيمة 11.6 مليون ريال، بهدف إنشاء مختبر جديد لاختبار أجهزة التكييف والتبريد في المدينة الصناعية الثانية بالدمام.

ووفق بيان للصندوق أمس، تأتي الاتفاقية كأول اتفاقيات منتج «تمويل متعدد الأغراض» أحد المنتجات التمويلية للصندوق، التي يقدم فيها تمويلا متوسط الأجل حتى خمس سنوات من أجل تمويل النفقات الرأسمالية.

وتشمل النفقات الرأسمالية الاستثمار في تحسين القيمة التشغيلية المرتبطة بالنشاط التجاري كخطوط الإنتاج وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية الأخرى مثل السيارات، والشاحنات، والمستودعات وغير ذلك، إلى جانب الاستثمارات المكملة التي تساعد على تحسين أداء المؤسسة وتحسين المنشآت، كترميم المباني، وتحديث تجهيزات السلامة، وتعزيز الأنظمة الالكترونية.

وتقضي معايير الاستحقاق للقرض، تحقيق أرباح لسنتين ماضيتين مع الكفاءة المالية للمنشأة الصناعية، على أن يحقق الاستثمار منفعة تشغيلية واضحة للمنشأة الصناعية، وألا يكون الاستثمار مخصصا لزيادة القدرة الإنتاجية.

ويأتي منتج «التمويل متعدد الأغراض» ضمن خطط الصندوق الرامية لدعم القطاعات الصناعية من خلال تقديم منتجات تمويلية جديدة تلبية لاحتياجات المستثمرين المختلفة بصفته الممكن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد أهم برامج رؤية 2030.

تمويل متعدد الأغراض

المدة: حتى 5 سنوات

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الهدف: توفير تمويل رأسمالي متوسط الأجل للشركات

التغطية:

- الاستثمار في تحسين القيمة التشغيلية المرتبطة بالنشاط التجاري كخطوط الإنتاج وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية الأخرى مثل السيارات، والشاحنات، والمستودعات

- الاستثمارات المكملة التي تساعد على تحسين أداء المؤسسة وتحسين المنشآت، كترميم المباني، وتحديث تجهيزات السلامة، وتعزيز الأنظمة الالكترونية.

المعايير:

- تحقيق أرباح لسنتين ماضيتين مع الكفاءة المالية للمنشأة الصناعية

- أن يحقق الاستثمار منفعة تشغيلية واضحة للمنشأة الصناعية

- ألا يكون الاستثمار مخصصا لزيادة القدرة الإنتاجية.