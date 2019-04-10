سجن وغرامة لممارسي أنشطة تمويل غير مرخصين من «ساما»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية عددا من الأحكام القاضية بإثبات مخالفة ممارسين لأنشطة التمويل دون الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تضمنت أحكاما بالسجن والغرامة معا.

وبحسب بيان اللجنة، أمس، والذي لم يحدد أسماء أو أعداد المخالفين الذين صدرت بحقهم أحكام، فقد تضمنت بعض الأحكام الصادرة السجن لمدة ستة أشهر، وإيقاع غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وفي بعضها الآخر تضمنت إيقاع غرامات مالية وصلت إلى 100 ألف ريال لمخالفتهم نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

وتصل العقوبات التي نص عليها نظام مراقبة شركات التمويل إلى إيقاع غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومن أبرز المخالفات التي تمارس من قبل أشخاص غير مرخصين من قبل «ساما» تمويل الأفراد المتعثرين في السداد لأجل سداد مديونياتهم المتعثرة لدى جهات التمويل المرخصة، أو الإعلان الدعائي لأجل سداد المديونيات، حيث إن ممارستهم لهذا النشاط دون الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي يعرضهم للعقوبات التي نص عليها النظام.

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الأحكام الصادرة

السجن لمدة ستة أشهر وغرامات مالية

100,000 ريال

غرامات مالية

100,000 ريال