مناقشة الإلغاء التدريجي لمركبات كيميائية في صناعة العزل الحراري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

تتابع وزارة البيئة والمياه والزراعة الإلغاء التدريجي لمركبات «الهيدروكلوروفلوروكربون» في صناعة العزل الحراري بالمملكة، حيث عقدت الوزارة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لقاء في مدينة الرياض، مع ممثلين للقطاعين الحكومي والخاص متخصصين في مجال الرغويات التي تدخل في تركيب العوازل، لمناقشة تعديلات كيغالي، التي أقرت في عام 2016م على بروتوكول مونتريال بهدف التخفيض التدريجي لمركبات «الهيدروكلوروفلوروكربون»، وأثر تلك التعديلات على صناعة الرغويات في المملكة، مثل: ضرورة توصيف وتصنيف منتجات العزل الحراري المصنعة واستبدالها بالبدائل غير الضارة بطبقة الأوزون، واعتماد منتجات العزل الحراري المحلية المصنعة من البدائل المناسبة لضمان المنافسة العادلة مع الشركات الأجنبية في السوق السعودية.

وناقش المجتمعون كيفية إدارة التحول والاستدامة في قطاع الرغويات، ومحددات المنتجات النهائية، إضافة إلى قضايا مرتبطة بالمعايير والكودات، كما تم الاستماع إلى وجهات نظر ممثلي القطاع الخاص والتحديات التي يواجهونها، وفي نهاية الاجتماع أوصى الحضور بمجموعة من التوصيات التي تصب في مصلحة تسهيل عمل المصنعين مع ضمان الارتقاء بالالتزام البيئي.

وشارك في اللقاء ممثلون لكل من الهيئة العامة للجمارك، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بينما شارك من القطاع الخاص ممثلون لشركات منتجة للرغويات.