شراكة بين الاتحاد وتويتر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
وقع نادي الاتحاد أمس شراكة استراتيجية مع التواصل الاجتماعي تويتر للاستفادة من نشر المواد الإعلامية التي يصدرها النادي، بهدف زيادة موارده المالية.
وقال النادي أمس، إن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطة التي وضعتها الإدارة برئاسة لؤي ناظر لزيادة الموارد المالية للنادي.
وتم توقيع الشراكة خلال فعالية «تويتر فرنتس» التي تقام للمرة الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كشف تويتر عن تعاونه مع أكثر من 16 ناشرا.
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