اتفاقية تعاون بين "سعود الطبية" ومكارم الخيرية لضيافة مرضى خارج الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

أبرمت مدينة الملك سعود الطبية اليوم اتفاقية تعاون مع جمعية مكارم الخيرية في مجال الشراكة المجتمعية للمرضى القادمين من خارج الرياض، في توفير خدمات السكن والتنقل من وإلى المدينة الطبية، بحضور المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور أحمد العنزي, ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سفر الغامدي.

وتأتي الاتفاقية سعيًا من الإدارة التنفيذية لمدينة الملك سعود الطبية في أن تكون داعمة للمرضى وذويهم في توفير بيئة صحية آمنة تمكنهم من الوصول إلى كافة أقسام المدينة، والحصول على الرعاية الطبية اللازمة بكل يسر وسهولة، في الوقت التي تُعد به المدينة الطبية من أكثر المنشآت الصحية استقبالاً للحالات عبر برنامج إحالتي التابع لوزارة الصحة من جميع مناطق المملكة.

ونصّت الاتفاقية على توفير سكن من الشقق الفندقية القريبة من المدينة الطبية للمرضى وذويهم القادمين من خارج العاصمة بالتنسيق بين إدارتي المدينة الطبية والجمعية، إضافة إلى توفير وسيلة لتنقل المرضى المستفيدين من الخدمة من مقر إقامتهم للمستشفى أو للمطار، وتوفير تذاكر الطيران للحالات الطارئة, إضافة إلى إقامة فعاليات ترفيهية ورحلات خارجية، ومنح بطاقات السلة الغذائية مدفوعة الثمن للمرضى مع توفير الضيافة للمستفيدين من الخدمة داخل المدينة، إلى جانب تركيب جهاز سقيا ذاتي داخل المدينة في بعض أقسام المدينة حسب الحاجة.