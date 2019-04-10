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وكانت الفتاة اختفت من أمام منزل أسرتها في حي لبن (غربي الرياض) السبت الماضي، وتطوع عدد كبير من المواطنين للبحث عنها، وتم العثور عليها مساء أمس الأول (الإثنين).
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مقدم بواسطة: Dailymotion
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كانت هذه تفاصيل خبر «شرطة الرياض» لـ«عكاظ»: عثرنا على فتاة «ضاحية لبن» بصحة جيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.