«شرطة الرياض» لـ«عكاظ»: عثرنا على فتاة «ضاحية لبن» بصحة جيدة

كشف المتحدث باسم شرطة الرياض المقدم شاكر التويجري لـ«عكاظ»، أنه تم العثور على الفتاة المختفية في حي لبن، وبحالة صحية جيدة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وكانت الفتاة اختفت من أمام منزل أسرتها في حي لبن (غربي الرياض) السبت الماضي، وتطوع عدد كبير من المواطنين للبحث عنها، وتم العثور عليها مساء أمس الأول (الإثنين).