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«شرطة الرياض» لـ«عكاظ»: عثرنا على فتاة «ضاحية لبن» بصحة جيدة

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«شرطة الرياض» لـ«عكاظ»: عثرنا على فتاة «ضاحية لبن» بصحة جيدة دبي - بواسطة محمد فارس © Okaz قدمت بواسطة «شرطة الرياض» لـ«عكاظ»: عثرنا على فتاة «ضاحية لبن» بصحة جيدة
كشف المتحدث باسم شرطة الرياض المقدم شاكر التويجري لـ«عكاظ»، أنه تم العثور على الفتاة المختفية في حي لبن، وبحالة صحية جيدة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وكانت الفتاة اختفت من أمام منزل أسرتها في حي لبن (غربي الرياض) السبت الماضي، وتطوع عدد كبير من المواطنين للبحث عنها، وتم العثور عليها مساء أمس الأول (الإثنين).


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مقدم بواسطة: Dailymotion

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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