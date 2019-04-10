السعودية اليوم / جامعة نجران تختتم أمس دورة مجتمعية بعنوان "المحاسبة لغير المحاسبين"



نجران 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 أبريل 2019 م واس

اختتمت جامعة نجران ممثلة في كلية العلوم الإدارية وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، دورة تدريبية بعنوان "المحاسبة لغير المحاسبين"، بحضور 200 متدرب ومتدربة، وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة.

واشتملت الدورة على عدد من المحاور منها المفاهيم المحاسبية الأساسية ، والتعريف بالدورة المحاسبية ، وأساليب تسجيل وترحيل القيود المحاسبية والتسويات الجردية ، والبيانات المالية الأساسية وأهميتها وفوائد كل بيان مالي ، والميزانية العمومية ومكوناتها وأهميتها ، وكيفية تحليل وتفسير البيانات المالية لفرض اتخاذ القرارات الإدارية.

واستهدفت الدورة التدريبية المجانية أفراد المجتمع من خلال التدريب والتأهيل لتنمية مهاراتهم وتطويرها ، وذلك في إطار التعاون المجتمعي المشترك بين الجامعة والقطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة.

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