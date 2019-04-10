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الكهرباء توضح موعد سداد الفاتورة الشهرية وكيفية إرجاع خدمة العداد

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2019-04-10

الكهرباء توضح موعد سداد الفاتورة الشهرية وكيفية إرجاع خدمة العداد

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت للكهرباء على استفسار مواطن يريد استرجاع خدمة العداد بعد قطع الخدمة وتسديد الفاتورة.

وأوضحت الكهرباء أنه بالإمكان تسجيل طلب إعادة الخدمة بعد السداد عبر موقع الشركة على الرابط هنا، أو من خلال تطبيق ’’الكهرباء‘‘ أو التواصل مع مركز استقبال بلاغات الأعطال على الرقم 933.

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كما أجابت الكهرباء عن استفسار آخر بشأن موعد إصدار الفواتير الشهرية وهل لها يوم معين أم تختلف من مشترك إلى آخر؟

وقالت الكهرباء إنها بدأت في إصدار الفواتير بتاريخ 5 أبريل، وستستمر تباعًا على عدة أيام، وسوف تصل رسالة نصية لإشعار المستفيد بصدور الفاتورة، وإذا لم يكن مشتركًا بخدمة الرسائل النصية يمكنه التسجيل عبر إرسال رقم الحساب إلى الرقم 500120.

 





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