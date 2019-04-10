اضطرابات جوية على المملكة .. وكراني يكشف التفاصيل

2019-04-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، توقعاته لحالة الطقس على المملكة، اليوم الأربعاء.

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وتوقع كراني استمرار تأثير الاضطرابات الجوية على الغربية خاصة شرقها، وعلى الشرق، والوسط وجنوبه، والمصايف وشرقها، وأيضاً الجنوبية الغربية بصحبة تشكيل سحابي تظهر بصمات مع نهاية اليوم.

وأوضح كراني أن الحالة تتخللها خلايا رعدية ممطرة مع نشاط للرياح السطحية، وطقس يميل للحرارة على المناطق الداخلية والسواحل.

من جهتها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية وعلى مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية.