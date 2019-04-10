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2019-04-10 وفاة سائح سعودي غرقًا في نهر النيل بسبب السيلفي متابعات الخليج 365 - الرياض لقي سائح سعودي مصرعه غرقًا حين كان يلتقط صورة سيلفي على ضفة نهر النيل في أوغندا. وبحسب تصريحات الناطقة باسم الشرطة الأوغندية هيلين بوتوتو لوكالة فرانس برس: ”غرق وهو يلتقط صورة سيلفي على نهر النيل وقد جرفته المياه“. Advertisements وكان السائح برفقة أصدقاء يزور معهم شلالات كالاغالا في وسط أوغندا عندما وقع الحادث يوم السبت. وأضافت الناطقة: ”زلت قدم السائح لأن الأرض كانت مبللة وهو كان قد انحنى إلى الوراء لالتقاط صورة للمياه الهائجة“، مشيرة إلى أن العثور على الجثة قد تم الثلاثاء على بعد 10 كيلومترات.









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